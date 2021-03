Napoli con Crotone e Juve cambia la formazione: la strategia di Gattuso

Il Napoli sfida sabato il Crotone e mercoledì la Juventus per il recupero di campionato, Gattuso cambierà formazione: spazio al turnover.

Infortuni e gestione della rosa impongono a Gattuso di cambiare la formazione del Napoli in vista di Crotone e Juve. Nella giornata di ieri si sono infortunati sia Ospina che Demme. Niente di grave per portiere e centrocampista, ma i tempi di recupero devono essere valutati. Demme ha possibilità di rientrare tra i convocati già per la sfida col Crotone, mentre per il portiere colombiano il discorso è diverso. Da valutare c’è anche il rientro di Hirving Lozano che ha avuto un assaggio di campo già nell’ultima sfida con Milan, prima di essere chiamato dalla Nazionale messicana. L’attaccante è pienamente recuperato ma Gattuso sta pensando di gestirlo il modo diverso nella formazione del Napoli che sfiderà prima il Crotone e poi la Juve.

Napoli chi gioca con Crotone e Juventus

Sabato alle 15 allo stadio Diego Armando Maradona arriva il Crotone che ha necessità di punti salvezza. Gattuso però deve gestire la rosa anche in vista della sfida del 7 aprile con la Juventus (recupero di campionato). Secondo Corriere dello Sport ci sarà una formazione diversa del Napoli per la sfida col Crotone e per quella con la Juve. Con i calabresi Gattuso lascia riposare Koulibaly in difesa (anche lui reduce da un infortunio col Senegal), Demme a centrocampo e Lozano in attacco Punta centrale col Crotone c’è Osimhen con Mertens (infortunato alla spalla col Belgio) inizialmente in panchina. Il belga rientra titolare con la Juventus insieme agli altri esclusi, che avranno maggiore tempo per recuperare.