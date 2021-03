Napoli-Crotone: Gattuso ha preso la decisione su Lozano

Hrving Lozano è pronto a giocare in Napoli-Crotone, match che si disputa sabato alle 15, Gattuso lo vuole al top per la Juve.

Il lungo infortunio di Hirving Lozano impone scelte forzate anche per Napoli-Crotone, il calciatore messicano si è infortunato a febbraio nel match con la Juventus e dopo qualche settimana si ritrova a dover giocare di nuovo lo stesso match, ma quello valido per il recupero della quarta giornata di campionato. In virtù di questi fattori Gattuso sta valutando una gestione oculata di Lozano che è un giocatore fondamentale della squadra partenopea. L’attaccante è reduce da un infortunio muscolare ed il tecnico del Napoli vorrebbe averlo al top per la sfida con la Juventus. Così Lozano in Napoli-Crotone può andare in campo ma solo nel secondo tempo. In questo modo l’attaccante, autore fino ad ora di tredici reti stagionali, avrà modo di mettere minuti importanti nelle gambe.

Lozano ed il calciomercato

Che Lozano stia disputando un’ottima stagione lo si capisce anche dalle tante voci di calciomercato che girano intorno al messicano. L’attaccante è gestito da Mino Raiola e già questo basta per creare ‘allarme’ intorno a queste voci. Il potentissimo agente sposta facilmente i suoi giocatori, anche se con De Laurentiis ha sempre trovato difficoltà. Nel caso di Lozano si parla con insistenza di un interessamento della Juventus, ma ieri dalla Spagna rimbalzava la notizia di un assalto da parte del direttore sportivo Monchi. Prospettive non da scartare, perché qualora dovesse arrivare veramente una super offerta, allora la società azzurra potrebbe prenderla in considerazione. Intanto Gattuso si gode Lozano finché può ed in Napoli-Crotone è pronto a mandarlo di nuovo in campo, per recuperare un giocatore che ha dimostrato di poter fare la differenza. Il messicano non è importante solo in termini di gol e assist, ma ha imparato anche a gestire la fase difensiva.