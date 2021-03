Corriere dello Sport – Demme e Ospina infortunati: i tempi di recupero

Diego Demme e David Ospina si sono infortunati, lo staff medico del Napoli sta valutando i tempi di recupero che saranno rapidi.

Infrazione al quarto dito della mano sinistra per David Ospina, infiammazione tibiale per Diego Demme, è il risultato degli infortuni del portiere e del centrocampista del Napoli. Due situazioni diverse che lo staff medico del Napoli sta valutando, per cercare di far tornare in campo i calciatori quanto prima. I tempi di recupero di Ospina e Demme dovrebbero essere diversi, anche perché diversi è l’infortunio. Per il portiere è sicura l’esclusione dal match col Crotone di sabato, Ospina sosterrà poi un provino per capire se potrà giocare la gara con la Juventus di mercoledì 7 aprile, recupero della quarta giornata di campionato. L’infortunio di Diego Demme verrà valutato nelle prossime ore e non è escluso che il centrocampista non possa andare almeno in panchina. Demme dovrebbe riposare col Crotone ma il recupero con la Juventus è quasi certo.

Chi gioca al posto di Demme e Ospina

A questo punto Gennaro Gattuso ha già in testa i calciatori che prenderanno il posto di Ospina e Demme. Il portiere sarà sostituito da Meret che chiede a gran voce più spazio, mentre il centrocampista ha come sostituto Bakayoko. Il centrocampista di proprietà del Chelsea non si sta esprimendo a buoni livelli ed a volte sembra anche indolente, poco carico. Bakayoko col Crotone avrà l’opportunità per riscattarsi.