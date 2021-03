Alvino: “Il Napoli mi ha dato una notizia ufficiale sul rinnovo di Insigne”

Lorenzo Insigne e il Napoli trattano il rinnovo. Il fantasista di Frattamaggiore ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2020.

L’attaccante del Napoli e della nazionale di Roberto Mancini al momento non ha ancora raggiunto l’intesa con la società di Aurelio De Laurentiis. sulla questione. Il giornalista Carlo Alvino, ai microfoni di Radio Kiss kiss Napoli, ha svelato un retroscena legato al rinnovo tra Insigne e il calcio Napoli:

“Ho una notizia certa su Insigne. Il Napoli mi ha informato in via ufficiale che l’incontro tra l’entourage del capitano e la società azzurra per discutere del rinnovo avrà luogo solo al termine della attuale annata calcistica.

Di conseguenza, Lorenzo Insigne, insieme a chi lo rappresenta, avrà un summit con il Napoli per parlare del rinnovo, ma ciò accadrà solo a bocce ferme. Ora il calciatore, così come il club azzurro, pensa esclusivamente a terminare nel migliore dei modi la stagione”.