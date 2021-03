Family Food Fight: i napoletani Lufino protagonisti con la trattoria Don Alfonso

Ci sarà anche la famiglia napoletana Lufino, titolare della trattoria Don Alfonso nella seconda edizione di Family Food Fight in onda su Sky.

La trazione della cucina napoletana sbarca su Sky a Family Food Fight 2 ci sarà anche la famiglia Lufino della trattoria Don Alfonso. A capitanare la squadra c’è Carmine Lufino chef di 51 anni napoletano. Cresciuto nella trattoria del papà ha voluto portare avanti la tradizione di famiglia e si è messo ai fornelli, tenendo vivo nel locale Don Alfonso quell’atmosfera familiare che aveva vissuto da bambino. Carmine verrà coadiuvato ai fornelli dal figlio 16 enne, ma protagoniste saranno anche le due donne di casa, che però ammettono di non essere bravissime ai fornelli. La cucina proposta dai Lufino è quella semplice basata sulle tradizione culinarie partenopee.

Dove guardare Family Food Fight

I Lufino, titolare della trattoria don Alfonso, partecipano a Family Food Fight il programma di Sky condotto da Lidia, Joe Batianich e Antonino Cannavacciulo. Il format televisivo va in onda il giovedì alle ore 21.15 su Sky Uno e Nowt Tv. Tra gli ospiti nelle sei puntate ci saranno anche i The Jackal e Costantino Della Gherardesca, oltre a quattro chef come: Afsaneh Ahmadi, Dario Guevarra, Evgeniya Lasytchuk, e Yonas Tesfamichael Yeshak. Durante le puntate di Family Food Fight le famiglie in gara saranno chiamate ad esprimere la loro passione per la cucina. Le prove si alterneranno sia in piatti classici, ma gli chef dovranno vedersela anche con imprevisti che li porteranno fuori dalla comfort zone.

Trattoria don Alfonso a Napoli

A sfidarsi tra i fornelli d Family Food Fight c’è la famiglia Lufino che gestisce la trattoria don Salvatore da due gerazione. Papà Carmine spera che la sua eredità possa essere raccolta dal figlio e vorrebbe vincere il contest culinario di Sky per cercare di aiutare chi è in difficoltà, assumendoli. La trattoria don Alfonso si trova a Napoli in via del Macello 43 dal 1969. Il locale è stato rilevato da Carmine quando le sorelle hanno deciso di abbandonare l’attività. I figli dello chef sono cresciuti tra tavoli e cucina, dove il concetto di famiglia e accoglienza è alla base, insieme alla passione per la cucina e le tradizioni partenopee.