Video – Lozano in gol col Messico, guizzo col Costa Rica. Il telecronista esulta: “Chuky, Chuky”

Il video del gol di Hirving Lozano col Costa Rica, l’attaccante del Napoli ha siglato la rete decisiva per la vittoria del Messico.

Hirving Lozano ritorna al gol e lo fa con il Messico nel match amichevole col Costa Rica disputato al Wiener Neustädter Stadion in Austria. La sfida tra le due formazioni è stata decisa da un gol di Lozano per il Messico, apprezzabile nel video al minuto 8.00. L’attaccante del Napoli è lesto a sfruttare una sponda di un suo compagno di squadra da calcio d’angolo e con un colpo di testa da pochi passi infila in rete. Il gol di Lozano segnato nei minuti finali è sicuramente una buona notizia anche per Gennaro Gattuso che lo recupera per la sfida col Crotone. Il tecnico ha intenzione di gestire la rosa per i due match con Crotone e Juventus e Lozano è uno di quei calciatori che andrà utilizzato con la giusta attenzione.

Intanto l’ottima stagione di Lozano con il Napoli e con la Nazionale stanno facendo salire le quotazioni del calciatore. Il messicano piace a tanti club in Europa. Nelle ultime ore si è parlato di un interessamento concreto della Juventus ma anche del Siviglia.

Video gol Lozano Messico-Costa Rica