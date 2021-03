Tuttosport – Osimhen scatenato, vuole una maglia titolare col Crotone

Victor Osimhen si è messo in luce con la Nigeria e prenota una maglia da titolare con il Crotone, match di sabato alle 15.

A Napoli tutti aspettano l’esplosione di Victor Osimhen, mister 70 milioni che è stato frenato da infortuni e Covid 19 nella sua prima stagione in azzurro. L’attaccante sta recuperando la forma migliore e già nelle ultime uscite col Napoli è apparso migliorato sotto il profilo atletico. Osimhen è stato protagonista di un gol e assist nel match tra Nigeria e Lesotho, dimostrando di essere in buona forma. Così Osimhen prenota una maglia da titolare con il Crotone. Il match con i calabresi anticipa quello con la Juventus (recupero di campionato ndr) e Gennaro Gattuso ha intenzione di gestire al meglio la sua rosa, piagata anche da qualche infortunio.

Ecco quanto scrive Tuttosport su Osimhen: “E’ atteso oggi a Castelvolturno il bomber Osimhen, finalmente al meglio della condizione dopo i tre mesi trascorsi tra medici e campo di gioco. Victor è stato protagonista nella vittoria della Nigeria contro Lesotho (3-0), gara valida per le qualificazioni alla prossima Coppa d’Africa, con un gol segnato nel primo tempo, oltre all’assist per Etebo. Osimhen è nuovamente scatenato e per Gattuso rappresenta la notizia migliore, linfa vitale per il 22enne che sabato potrebbe partire titolare, con Mertens

pronto a subentrargli“.

Video: il gol di Osimhen con Lesotho