Video – Elmas in gol con la Germania, sapete in che posizione giocava?

Eljif Elmas centrocampista del Napoli ha segnato una delle due reti che ha portato la Macedonia a vincere con la Germania.

Un gol di Pandev e l’altro di Elmas, il ‘vecchio’ ed il nuovo talento hanno portato la Macedonia a battere la Germania fuori casa in una gara di qualificazione per i Mondiali di Qatar 2022. Segnare una rete alla Germania, super potenza del calcio mondiale, non è da tutti. Eppure Elmas ci è riuscito. Il centrocampista del Napoli si è inserito alla perfezione da dietro e con un tocco ha beffato il portiere avversario. Un gol che rilancia il giocatore macedone che proprio Pandev ha sempre esaltato. L’ex attaccante del Napoli ha sempre esaltato il giovane compagno di Nazionale che a Napoli non si è espresso ancora a grandi livelli.

La posizione di Elmas

A 21 anni Elmas ha ancora ampi margini di crescita e Napoli attende che il diamante grezzo cominci a brillare. Il giocatore macedone ha fatto vedere sicuramente dei guizzi di grande tecnica, oltre ad un’ottima struttura fisica. Gattuso lo ha definito un animale, ma fino ad ora Elmas ha faticato ad emergere completamente. Fino ad ora nella stagione 2020/21 del Napoli ha giocato 1175 minuti, collezionando 35 presenze e 3 gol. Da Elmas ci si aspetta di più, ma bisogna anche decidere qual è la sua posizione in campo. Con la Macedonia gioca interno in un centrocampo a tre, quella che è la sua posizione preferita e che gli permette di attaccare la porta partendo da lontano. Al Napoli in questa stagione ha giocato praticamente dappertutto: centrale in un centrocampo a due, esterno d’attacco quando c’era l’emergenza, sempre in emergenza si è adattato trequartista. Qualche volta ha giocato anche nella sua posizione preferita, ma è arrivato il momento di trovare ad Elmas una posizione definitiva in campo. Serve farlo per il bene del calciatore e del Napoli.