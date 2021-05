Calendario Champions League: per il Napoli conta solo vincere

Vincere è la parola d’ordine del Napoli, impegnato nella corsa Champions League, che sabato affronta lo Spezia allo stadio Picco. Gli azzurri devono ad ogni costo trovare i tre punti in una giornata fondamentale per la qualificazione Champions. Spezia-Napoli si gioca sabato 8 alle ore 15, ma il giorno successivo ci sarà Juventus-Milan alle 20.45, vero e proprio scontro diretto per la Champions League. La squadra di Gattuso priva di Koulibaly e Maksimovic dovrà assolutamente vincere una sfida fondamentale.

“Se il campionato finisse oggi, ad andare in Champions sarebbero l’Atalanta e le squadre di Pioli e Pirlo (con 69 punti) ma il fatto è che davanti ci sono ancora quattro turni. Quattro giornate, con il clou in programma tra sabato e domenica: gli azzurri – scrive Corriere dello Sport – saranno di scena a La Spezia (sabato) e Juventus-Milan sarà invece lo scontro diretto della serata di domenica. Il miglior risultato del testa a testa? Ben, qualsiasi. Patto che il Napoli batta lo Spezia, ovviamente: in caso di successo della Juve, infatti, supererebbe il Milan, in caso contrario, invece la Juve; e se alla fine sarà pareggio, allora supererebbe entrambi”.

Ecco perché sabato per il Napoli conta solo la vittoria a qualsiasi costo. Certo poi bisogna tenere il passo nelle altre tre giornate conclusive, quando gli azzurri sfideranno Udinese, Fiorentina e Verona.

Corsa Champions League: il calendario a confronto