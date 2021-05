Il pareggio con il Cagliari complica maledettamente la corsa alla qualificazione Champions League del Napoli. Gli azzurri sono ancora artefici del loro destino perché possono e devono sfruttare lo scontro diretto tra Juventus e Milan in programma domenica prossima. Ma con il Cagliari si sono giocati l’ultimo bonus stagione e da qui in poi dovranno pensare di fare percorso netto: 4 vittorie, per evitare di dover sperare in incroci e fortune, derivanti dai risultati di altre squadre. Non è semplice, anche se il calendario non è di quelli più difficili, ma la partita col Cagliari dimostra che lo sgambetto è sempre dietro l’angolo.

Il budget Champions League

Corriere dello Sport sottolinea come il Napoli di Gattuso abbia una sola missione: conquistare la qualificazione alla prossima Champions League. Un obiettivo che il tecnico calabrese si è prefissato nonostante sia praticamente certo di andare via a fine stagione. Ma il Napoli ha bisogno della Champions League che manca già da un anno. Ne ha bisogno come prestigio, ma anche e soprattutto per alimentare le casse societarie. E’ vero che la SSCN è una delle poche società sane della Serie A, ma rinunciare per il secondo anno consecutivo a circa 50 milioni di euro garantiti non è semplice per nessuno. Considerato soprattutto il momento di crisi, che ha azzerato gli introiti derivanti dai botteghini dello stadio.