Napoli: sprint Champions senza Koulibaly, possibile stagione finita

Kalidou Koulibaly rischia di terminare il campionato col Napoli in anticipo. Il difensore ha subito una distrazione di primo grado alla gamba destra per lui almeno 14 giorni di stop. Una mazzata tremenda per Gennaro Gattuso che perde il suo difensore migliore nel pieno dello sprint Champions League. Una sorta di beffa, di fato che ritorna inesorabile. Si, perché la stagione del Napoli è stata costellata di infortuni ed ora che le cose si erano normalizzate arrivano il doppio colpo: fuori Koulibaly e fuori pure Maksimovic, che era l’uomo che poteva sostituire il senegalese almeno in termini di impostazione del gioco dal basso.

Secondo Repubblica Koulibaly potrebbe aver terminato il campionato in anticipo, dato che il suo infortunio non è proprio semplice. Inoltre dovrà stare fermo almeno 14 giorni e questo significa saltare ben 3 partite delle quattro che ancora restano da giocare. Dunque il difensore salterà “il match di sabato al Picco contro lo Spezia, il turno infrasettimanale di martedì 11 con l’Udinese al Maradona e la trasferta al Franchi contro la Fiorentina di domenica 16. Koulibaly proverà a tornare a disposizione per l’ultima di campionato, in calendario il 23 contro l’Hellas Verona al Maradona“. Al momento è molto complicato capire se riuscirà a recuperare e quindi Gattuso dovrà puntare sulla coppia Manolas-Rrahmani per questo intenso e decisivo finale di stagione.