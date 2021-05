Aurelio De Laurentiis vuole il ritorno di Pierpaolo Marino al Napoli, alla base della rivoluzione c’è proprio il ritorno dell’attuale dirigente dell’Udinese. Sarebbe la terza volta per Marino come dirigente alla SSCN. La prima volta fu ai tempi di Diego Armando Maradona, poi è ritornato per volere proprio di Aurelio De Laurentiis quando c’era da rifondare il Napoli dopo il fallimento e la Serie C. In quel caso il patron del Napoli, completamente a digiuno di calcio, si affidò completamente all’esperto Marino per risollevare le sorti della società azzurra. Il dirigente fu fautore del ritorno in Serie A e del rientro del Napoli tra le grandi squadre italiane ed europee.

Napoli: dove va Giuntoli

Secondo il portale ‘Le bombe di Vlad‘ ora la rivoluzione del Napoli di De Laurentiis parte dal ritorno di Pierpaolo Marino. Secondo quanto riferisce il portale con Marino al Napoli non verrebbe escluso Cristiano Giuntoli, attuale direttore sportivo della società partenopea. Quindi l’attuale dirigente dell’Udinese, dovrebbe assumere un ruolo di coordinamento dell’area tecnica. Marino potrebbe essere appunto il direttore tecnico o generale del Napoli, una figura che è sempre mancata nell’organigramma azzurro.

Con Marino al Napoli, nella rivoluzione di De Laurentiis arriverebbe anche Luciano Spalletti. L’allenatore era stato cercato proprio dal dirigente in passato. Proprio di recente Marino ha ammesso che ai tempi in cui era al Napoli con De Laurentiis si fece un tentativo per portare Spalletti sulla panchina azzurra. “Si era appena liberato dal rapporto con la Roma. Non riuscimmo a portarlo a Napoli perché quel Napoli era troppo fresco di ambizione e Spalletti andò allo Zenit. Personalmente, ritengo che Luciano Spalletti sia un allenatore di grande valore e che per tipologia di gioco e tecnica proposta piacerebbe ai napoletani” ha detto Marino a Radio Marte.