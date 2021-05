Distrazione muscolare per Koulibaly. Il difensore del Napoli, nei minuti finali della sfida contro il Cagliari aveva accusato dei problemi muscolari, nella zona del polpaccio.

Koulibaly si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una distrazione muscolare di primo grado. Una brutta notizia per Gattuso, che dovrà rinunciare al difensore senegalese per almeno due settimane. Koulibaly salterà gli impegni contro Spezia, Udinese e Fiorentina. Il Napoli spera di recuperare Koulibaly nella gara dell’ultima giornata contro il Verona.

Secondo quanto riporta Radio Marte:

“Koulibaly, a causa di una distrazione muscolare salterà i prossimi due impegni del Napoli. ‘Il centrale azzurro ha svolto terapie, non partecipando alla seduta odierna di allenamento al centro tecnico di Castel Volturno. Novità per Ospina, il portiere si è rivisto in campo, non ha partecipato alla seduta di allenamento ma ha svolto lavoro personalizzato. Ospina potrebbe recuperare in tempo per i prossimi impegni stagionali del Napoli.

Nessun problema, per Victor Osimhen, reduce da una ferita alla fronte procuratasi contro il Cagliari e già curata negli spogliatoi”.