Bruno contro la Juventus e Cuadrado: “Non gli darei una punizione nemmeno spezzato”

Pasquale Bruno si scaglia contro la Juventus e Cuadrado a Tiki Taka. L’ex calciatore non le manda a dire e protesta in maniera veemente contro la squadra bianconera e la punizione concessa a Cuadrado da cui è nato il rigore che ha permesso a Ronaldo di portare la partita in parità al minuto 83.

Della punizione data Cuadrado si era lamentato anche Marino, ds dell’Udinese, che aveva protestato anche per le intimidazioni di Paratici contro Chiffi.

Video – Bruno le dichiarazioni contro Cuadrado e la Juventus

La punizione della Juventus c’era? Ma dai, io a Cuadrado non gli darei una punizione neanche spezzato perché ha rotto i co******, è sempre per terra. E li difendete pure, difendete Cuadrado, ma dai. Ma le vedete le partite? Questi stanno sempre per terra a prendere per il cu** milioni di telespettatori. Io pago Sky per vedere sempre questo per terra. Ma vaff****** voi e a Cuadrado.