Maksimovic positivo al Covid 19: sale l’allerta in casa Napoli, tre giri di tamponi

La positività al Covid 19 di Nikola Maksimovic fa salire il livello di attenzione del Napoli che fino a sabato farà tre volte i test del tampone per individuare altri eventuali positivi, lo riferisce Repubblica. Il difensore serbo è in isolamento domiciliare e asintomatico, ma è chiaro che il livello di attenzione sale quando c’è un positivo. Gli azzurri devono affrontare un intenso finale di stagione in cui ci si gioca la qualificazione alla Champions League e Gattuso già deve fare i conti con l’assenza di Koulibaly e Maksimovic.

I giocatori vengono monitorati costantemente come ha sempre fatto il Napoli, società tra le prime ad applicare rigorosamente i protocolli anti-covid durante l’allenamento già dopo la ripresa del campionato nella scorsa stagione. Ora Gattuso si augura che non ci saranno altri problemi, anche perché in quattro giornate il Napoli si gioca praticamente tutto. Il pareggio con il Cagliari ha fatto giocare il bonus agli azzurri che ora sono costretti a vincere per ritornare artefici del proprio destino. Con quattro vittorie su quattro la qualificazione è assicurata, ma di certo non sarà semplice vincerle tutte anche se il calendario non è così ostico.