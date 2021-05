Il Napoli è già al lavoro sul prossimo mercato. Ci sono diversi giovani sul taccuino del ds Cristiano Giuntoli pronto a portare in azzurro qualche prospetto interessante. In casa Napoli si lavora anche al futuro di Rino Gattuso. Perché ad oggi nulla lascia pensare che le cose possano cambiare. Una separazione consensuale, figlia di incomprensioni mai concretamente risolte e di un periodo tra dicembre e febbraio, che ha scavato un solco invalicabile tra la proprietà e l’allenatore. Certo poi le cose sono cambiate, in meglio: il ritorno degli infortunati, le vittorie, la serenità ritrovato, figlia soprattutto della scelta responsabile di fare tutti, insieme, un passo indietro.

NAPOLI, SUL MERCATO SI PENSA AI GIOVANI

Il Napoli, soprattutto per quanto riguarda possibili colpi in ottica futura, pensa ad alcuni giovani interessanti. Giuntoli ha stilato una lista di possibili acquisti in vari ruoli del campo. Proviamo ad anticipare le scelte del DS:

Per la difesa il nome caldo è quello di Marcos Senesi.

Il centrale difensivo era già entrato in orbita Napoli nel calciomercato estivo del 2020. Si parlava del calciatore del Feyenoord per sostituire Kalidou Koulibaly. Il valore di mercato si aggira intorno ai 20 milioni di euro.

Per il centrocampo, il Napoli lavora su diversi nomi

Zaccagni, piace da tempo, c’è un discorso ben avviato con il Verona, ma nelle ultime ore sul calciatore si è fiondata anche la Lazio. Mattia Zaccagni ha il contratto in scadenza a giugno 2022, il Napoli prova a spuntare un prezzo migliore.

Stando a quanto racconta la Gazzetta dello Sport, il Napoli starebbe seguendo anche Charles de Ketelaere, centrocampista del Brugge classe 2001 nel giro della Nazionale belga, con il contratto che scadrà nel 2023. Piace allo scouting del Napoli, pronto ad offrire 10 milioni di euro per portarlo in azzurro.

Questione terzini

Hysaj dirà addio alla maglia azzurra, a fine stagione. Ghoulam non da garanzie, il Napoli è costretto ad operare assolutamente in quella zona del campo. Il primo nome sulla lista di Giuntoli è quello di Emerson Palmieri.

Il Chelsea valuta il terzino 15 milioni di Euro. La proposta di De Laurentiis, prestito con obbligo di ricatto, è stata rifiutata nel mercato invernale, se ne riparlerà in estate.

Giuntoli ha segnalato anche Derrick Kohn. Esterno mancino di difesa classe 1999 di origini ghanesi ma che ha giocato nelle Nazionali minori tedesche. Calcisticamente è cresciuto nel Bayern Monaco ed attualmente milita nel Willem II in Olanda. Potrebbe essere proprio lui l’erede di Ghoulam.

IL MERCATO DEL NAPOLI PER L’ATTACCO

In attacco, il Napoli deve risolvere la questione Insigne, ma in ogni caso De Laurentiis proverà a piazzare un colpo. I nomi caldi sono Kaio Jorge e Boulaye Dia.

Kaio Jorge, 19 anni, è una prima punta velocissima e molto tecnica. Secondo Salvatore Bagni è il più forte brasiliano che c’è. Non è molto fisico, ma è straordinario nelle giocate.