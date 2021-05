Addio al calcio di Lavezzi, allo stadio Maradona di Napoli arriva pure Messi

Lionel Messi per l’addio al calcio di Ezequiel Lavezzi allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. E’ il rumors lanciato dal giornalista Roy Nemers su twitter. Una notizia che già così, anche solo per una partita amichevole, fa tremare i polsi. La Pulce argentina nello stadio che fu di Diego Armando Maradona e che a lui è stato intitolato dopo la sua morte. Messi a Napoli, sembra quasi un sogno poterlo pronunciare, vederlo calcare il manto verde su cui ha corso il più grande giocatore di tutti i tempi. E’ come il sogno di un bambino che diventa realtà, perché magari per quella occasione Messi potrebbe indossare una maglia del Napoli.

Secondo il giornalista argentino per l’addio al calcio di Lavezzi a Napoli non ci sarà solo Messi ma anche altri grandissimi calciatori, si parla di Edinson Cavani, Sergio Aguero, Angel Di Maria, Marek Hamsik e altri. Insomma top player che hanno fatto parte della storia del Napoli o del calcio argentino. Un mix perfetto per giocare all’interno dello stadio intitolato a Maradona. Il Comune di Napoli ha già dato il via libera per far giocare la partita che si dovrebbe disputare in autunno, questa volta si spera, con la presenza almeno di una parte di spettatori.

Dare l’addio al calcio per Lavezzi alla presenza di Messi a Napoli nello stadio Maradona sarà sicuramente un’emozione incredibile. Il Pocho insieme con Hamsik e Cavani ha scritto pagine bellissime della storia recente del Napoli. Una storia che si fonde con il mito argentino di D10S, che si interseca inevitabilmente con Messi, il giocatore che forse più di tutti è andato vicino ad eguagliare la tecnica dell’inarrivabile Maradona. Si sta lavorando per donare ai tifosi una partita del genere, un’amichevole, ma pur sempre una partita per lustrarsi gli occhi.