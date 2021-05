Gattuso e suoi giocatori nello spogliatoio del Napoli lanciano un grido di battaglia in vista del rush finale della stagione. Secondo quanto riporta l’edizione odierna del Corriere dello sport il legame tra Gattuso e i suoi giocatori è molto forte. La squadra ha chiesto al presidente De Laurentiis la riconferma del tecnico calabrese.

Rino pensa solo al finale della stagione, non vuole distrazioni proprio ora che l’obiettivo Champions League è a portata di mano. Il Napoli ha della ha imboccato la strada giusta con 8 vittorie, due pareggi ed una sola sconfitta nelle ultime 11 gare di campionato.

“Sotto con le prossime 5″ è il grido di battaglia che rimbomba nello spogliatoio a Castelvolturno. A cominciare dalla difficile gara contro il Cagliari, domani pomeriggio a Fuorigrotta: i sardi vogliono provare a strappare almeno un pareggio confidando in un successo del Milan sul Benevento”.

Gattuso ha ritrovato i giocatori chiave, dopo molte peripezie legate agli infortuni a catena e al Covid. Alla fine del girone d’andata gli azzurri erano sesti e addirittura settimi alla quarta di ritorno. In questa seconda parte di campionato, Gattuso ha ritrovato finalmente tutti i giocatori della rosa a disposizione ha collezionato vittorie su vittorie, tenendo il passo dell’Inter. Il Napoli, nella classifica del girone di ritorno è secondo insieme con l’Atalanta. Una stagione a due volti, in cui il Napoli è stato bravo soprattutto “a rimettere insieme i cocci” dopo l’eliminazione in semifinale di Coppa Italia con l’Atalanta e ai sedicesimi di Europa League con il Granada.