Repubblica – I giocatori dalla parte di Gattuso, vogliono la riconferma

I giocatori del Napoli vogliono la riconferma di Gennaro Gattuso. Il tecnico ha instaurato un ottimo rapporto con i suoi giocatori, che si è intensificato soprattutto dopo il periodo difficilissimo tra dicembre e febbraio. Le difficoltà hanno unito il gruppo, proprio grazie alla mediazione ed al carisma di Gattuso, che pure qualche problemino lo aveva trovato ad amalgamare i suoi calciatori. Ora però il discorso è totalmente cambiato. Il Napoli è unito e compatto, dentro e fuori dal campo. Lo si vede sul terreno di gioco con i giocatori che entrano in campo con una mentalità diversa. Inoltre trovato un assetto di gioco stabile, oltre che i calciatori infortunati o affetti da Covid, la squadra ha ritrovato gioco ed entusiasmo.

De Laurentiis ed il rinnovo di Gattuso

Ecco perché rinunciare ora a Gennaro Gattuso per il Napoli sembra essere veramente un passo nel vuoto. Dopo un anno e mezzo di costruzione, si andrebbe a demolire un progetto che ha delle fondamenta importanti. Secondo Repubblica sono gli stessi calciatori a chiedere la riconferma di Gattuso al Napoli: “Se lo augurano in primis i giocatori, che non sentono affatto il bisogno di ripartire daccapo con un altro allenatore: che sia Spalletti,

Juric o Italiano. Insigne e compagni “tifano” per Ringhio e saranno i primi a spingere per la conferma del tecnico calabrese: ovviamente a condizione che nelle ultime 5 giornate il traguardo venga centrato“.

Secondo quanto riferisce Sky anche il presidente De Laurentiis cerca la riconferma di Gattuso al Napoli e prova a ricucire lo strappo. Il rapporto tra i due ora è cordiale, anche se parlare di divergenze appianate appare un po’ troppo. In ogni caso ora c’è la possibilità di lavorare e parlare più serenamente, magari per ricostruire il rapporto e procedere finalmente alla firma sotto il rinnovo di contratto.