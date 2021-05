Gazzetta – Zaccagni, la Lazio può soffiarlo al Napoli

La Lazio si inserisce nella trattativa per Mattia Zaccagni al Napoli. Il centrocampista del Verona è uno dei pezzi pregiati del prossimo calciomercato estivo ed il Napoli a gennaio lo aveva praticamente in pugno. La società di Aurelio De Laurentiis lo aveva bloccato, trovando anche una bozza di accordo col Verona ma non ha chiuso la trattativa. Tutto fermo, se ne riparla a giugno. Giuntoli ha stretto una sorta di patto con il il ds del Verona, ma ovviamente quando non c’è nulla di firmato le trattative possono svanire da un momento all’altro e questo lo sa anche la dirigenza del Napoli.

Calciomercato: Zaccagni sfida Napoli-Lazio

Secondo Gazzetta dello Sport ora è la Lazio a provare a soffiare Zaccagni al Napoli. Il quotidiano sottolinea che a gennaio la società azzurra era stata lesta a fiondarsi sul calciatore ma non ha chiuso la trattativa con il presidente Setti. “Così la Lazio potrebbe tornare in corsa e insidiare il Napoli, mentre le altre bigo del nostro campionato sono in seconda fila“. A favorire la cessione di Zaccagni durante la prossima finestra di calciomercato c’è anche la scadenza del contratto del centrocampista nel 2022. Al momento non c’è nessun discorso di rinnovo tra Zaccagni ed il Verona. Il prezzo del cartellino di Zaccagni è di 15 milioni di euro, ma con il tempo che passa e senza rinnovo la “speranza di Napoli e Lazio è quella di spuntare un prezzo migliore” scrive Gazzetta.