Tommaso Mandato con il suo “Il centravanti in giacca e cravatta” ci regala uno dei 10 migliori libri di calcio da leggere assolutamente.

La storia narra di un ragazzo un che sognava di giocare a calcio come Maradona. Pur non eguagliandone le gesta, quel giovane attaccante ha realizzato il suo sogno e ha tenuto testa al Pibe de oro nella celebre amichevole di Acerra. Una partita da raccontare ai posteri. Mandato ci racconta, dall’interno, il mondo non sempre dorato del calcio di periferia.

Centravanti in giacca e cravatta: la storia

La storia del centravanti in giacca e cravatta calza a pennello per tutti gli appassionati di calcio, che sognano di rivivere le gesta dei propri beniamini e di scoprire i loro segreti e le loro origini. Conoscere i retroscena più segreti di un’impresa storica, o di una amichevole diventata leggenda. Il calcio, che è lo sport più seguito al mondo e senza dubbio il più amato in Italia.

Il calcio ha ispirato e continua a ispirare innumerevoli opere che lo omaggiano, che raccontano le storie dei suoi protagonisti. Le imprese dei campioni sono rimaste nella memoria di tutti, appassionati e non.

Il centravanti in giacca e cravatta di Tommaso Mandato, sovverte i canoni classici dei racconti del calcio e merita un posto nella top 10 dei migliori libri sul calcio. Un’autobiografia che cristallizza prevalentemente il tempo in quella gara di Acerra. Il giocatore più forte di tutti i tempi, pur di aiutare una famiglia bisognosa, gioca su un campo di periferia, tra pozzanghere e terreno sconnesso, senza pensare a “guardarsi la gamba”. Una storia di uomini veri, vissuta e scritta per i posteri.

Tommaso Mandato nel mito di Maradona

Bruno Marra, giornalista e scrittore, è uno di quelli che ha saputo meglio descrivere e condensare il messaggio del libro:

“Ho visto nascere “Il centravanti in giacca e cravatta” grazie alla condivisione di fiducia del mio amico Tommaso Mandato. Sin dall’inizio ho notato i prodromi di un libro intimista e soprattutto sincero, il ritratto fedele di una carriera luminosa, fatta di sacrifici ma anche di tantissima passione.

Il romanzo affascinante del pallone, ma anche un racconto rivelatore di un ragazzo che è partito con una borsa spartana verso un sogno e lo ha raggiunto completandosi come uomo e professionista.

Il centravanti in giacca e cravatta diventerà amico nostro con lo scorrere delle pagine, e crescerà in noi passo dopo passo. Al suo fianco fanno da sfondo il Mito di Maradona e la filosofia immortale di Massimo Troisi, immensità universali che Tommaso riesce a restituire con una emotività a misura d’uomo. Immergetevi in questo mondo affascinante. Una biografia che coinvolge e che tocca le corde dell’anima”.

