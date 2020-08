Calciomercato: Dzeko libera Milik alla Roma, lontana la Juventus

Edin Dzeko alla Juventus e Arek Milik alla Roma, una prospettiva che diventa sempre più probabile, ne parla Corriere dello Sport.

Milik deve ancora convincersi, aveva sperato fino all’ultimo di poter andare alla Juventus, ma ora la Roma è una delle più serie candidate a per acquistare il polacco. Con il Napoli il discorso è già in piedi: soldi più Cengiz Under, da trovare l’intesa economica ma le parti non sono distanti. In questa trattativa c’è anche l’ombra della Juventus che cera un attaccante di manovra per favorire Cristiano Ronaldo. I bianconeri volevano vendere il fuoriclasse portoghese, ma difficile comprare il suo cartellino e quindi il sacrifico in nome del bilancio potrebbe essere Dybala. Dzeko sarebbe la punta adatta per sostenere CR7 e Paratici e Fienga ne stanno parlando, con i buoni auspici del super agente Jorge Mendes.

Con il trasferimento di Dzeko alla Juventus, allora si libererebbe il posto per Milik alla Roma. Il polacco deve convincersi che i margini di trattativa per il trasferimento in bianconero sono estremamente ridotti in questo momento. Se la Juve non decide di rilanciare in termini di offerta economica, allora non si sbloccherà nulla. La Roma, dunque, resta in pole per Milik ma c’è ancora da lavorare, anche se la volontà delle due società di chiudere esiste. Così come Milik ha voglia di andare via e di trovare una squadra che lo faccia giocare, anche perché il prossimo anno ci sono gli Europei e semmai dovesse restare un anno in panchina, allora potrebbe anche scordarsi di giocarli.