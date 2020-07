Bucchioni: “La Juventus vince per demerito delle avversarie”

Il giornalista Enzo Bucchioni è intervenuto ai microfoni di Radio Marte, facendo il punto sul campionato di Serie A e la Juventus.

“La Juventus aveva dei problemi già prima del Coronavirus, adesso sono solo emersi maggiormente. Magari vincerà ancora, ma perché le altre non sono in grado di tenere il passo: il Napoli ha avuto l’incidente Ancelottiano, l’Inter ha avuto bisogno di tempo per assimilare i meccanismi di Conte mentre la Roma è stata altalenante nei risultati e nelle prestazioni”. Lo dice Enzo Bucchioni a Radio Marte, che mette in evidenza i demeriti della Juventus che con l’Udinese ha subito un’altra sconfitta. Il gol decisivo, inoltre, è arrivato per una difesa ballerina in cui il fenomeno de Ligt ha tutt’altro che brillato.