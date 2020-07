Osimhen è un calciatore del Napoli lo riferisce RMC Sport. Secondo l’emittente radiofonica l’ufficialità arriverà nelle prossime ore.

Victor Osimhen è un nuovo giocatore del Napoli, al notizia arriva da RMC Sport. La redazione sportiva dell’emittente radiofonica aggiunge anche alcuni dettagli della trattativa:

“Tutto fatto per il trasferimento di Victor Osimhen al Napoli Napoli. De Laurentiis ha perfezionato l’acquisto del giocatore dal Lille per 60 milioni di euro che possono salire attraverso i bonus fino a 81 milioni di euro. Il talentuoso centravanti nigeriano firmerà fino al 2025. L’ufficialità è attesa in serata o al massimo domani mattina. Il club azzurro in queste ore sta limando gli ultimi dettagli con il club francese e il nuovo manager del ragazzo, dopo il cambio agente delle ultime settimane.

RMC aggiunge: “Il Napoli dopo il passaggio al procuratore D’Avila, ha dovuto riformulare l’offerta a Victor Osimhen, ma tutti gli scogli, a quanto pare sono stati superati. Il calciatore si appresta a diventare l’acquisto più costoso della storia del Napoli, superando di gran lunga il colpo Lozano della scorsa stagione che pure fece scalpore per la portata dell’operazione messa a punto dal club azzurro su suggerimento di Carlo Ancelotti. Osimhen, dopo la visita in città, diventerà prestissimo un nuovo tesserato azzurro“.