Bruscolotti: “Il Napoli fallisce sempre gli appuntamenti importanti. Ecco di di è la colpa”

Giuseppe Bruscolotti parla dopo la sconfitta del Napoli contro lo Spezia: “Questa squadra fallisce sempre gli appuntamenti importanti”.

Giuseppe Bruscolotti, ex giocatore e capitano del Napoli ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 1 station Radio:

NAPOLI-SPEZIA – “Le sconfitte lasciano sempre ‘amaro in bocca, poi per come è arrivata ieri, l’importanza della gara, fa ritornare alla partita contro il Verona. Questa squadra lascia per strada gli appuntamenti importanti”.

ROSA – “Limiti sono attenuanti, mancano elementi importanti, però diciamo che per vincere c’è bisogno di adeguarsi a tutte le situazioni, gli assenti devono essere coperti. L’impresa di Milano aveva fatto capire che si poteva essere tranquilli. Quando si riprenderà ci saranno ancora assenze”.

COME SI SPIEGA – “Inconsciamente ci può essere uno scarico, se non sei forte caratterialmente. Ci sono delle fragilità”.

ANGUISSA – “Se ne va un elemento importante e questo lascia il segno ma Spalletti è riuscito a mettere al centro anche le seconde linee, lo abbiamo visto a Milano. Fa pensare il tracollo di ieri, 3 giorni dopo Milano. Quasi impossibile vedere una prestazione così”.

FASE DIFENSIVA – “Il gol ce lo siamo fatti noi. Juan Jesus? La posizione non era delle migliori, ti devi far trovare sulla linea della palla”.

FASE OFFENSIVA – “Tanta confusione e un attacco che è diventato sterile. Non ci sono stati tanti tiri in porta, bisogna centrare la porta. Il problema? C’è confusione e non si riesce a impensierire gli avversari”.

SPALLETTI – “Sostituzioni? I se e i ma, non cambiano niente. Non è un discorso basato sui singoli”.