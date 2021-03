Avvocato Pisani: “Maradona assolto dalla Cassazione? Soddisfazione e amarezza, ricordo ancora un suo abbraccio quando…”

L’avvocato Angelo Pisani, legale e amico di Maradona è intervenuto ai microfoni di Radio Marte. Pisani ha parlato in particolare della sentenza della Cassazione che ha assolto Maradona.

Tutte queste persone saranno chiamate a rispondere dei danni causati. Maradona era utilizzato come un nome negativo ma non ha mai rubato un euro. Anzi, ha dato prestigio e speranza.

Il colmo è che la società calcio Napoli , benché avesse vinto il ricorso, addirittura aveva già pagato il condono. Nonostante tutto c’è stato qualcuno – anche politici e giornalisti – che ha perseguitato Maradona utilizzandolo come capro espiatorio.

Gli pignoravano orecchini e orologi, lo umiliavano e mortificavano. Quella del Fisco è stata la persecuzione più dura, questo è l’unico motivo per cui è morto lontano da Napoli.

L’avvocato Pisani ha parlato della Morte del Pibe

Più soddisfazione o amarezza vista la sua morte? Ci sono entrambi i sentimenti. Quando lo convinsi con le sentenze che lui non era un evasore mi abbracciò tanto forte che ancora oggi sento quei brividi, chiamò la figlia per ribadire che non era un evasore e un criminale. La Giustizia poi vince e questo è stato uno dei gol più belli di Maradona. Abbiamo riscritto la storia.