DAZN, Marcolin: ”Bakayoko-Theo Hernandez non era rigore vi spiego. A San Siro il più bel Napoli del 2021.”

Dario Marcolin, ex centrocampista di Lazio e Napoli e attuale opinionista Dazn, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di radio CRC. Marcolin ha commentato l’episodio Bakayoko-Hernandez soffermandosi anche sulla prestazione della squadra di Gattuso a San Siro.

Il contatto in area tra Bakayoko e Theo Hernandez, non è stato ritenuto da Pasqua punibile con il calcio di rigore.

“Devo dire comunque che Bakayoko stava per commettere un’ingenuità se contatto c’è stato, il tocco è stato impercettibile. Secondo me Pasqua non l’ha ritenuto decisivo nella scelta di Theo Hernandez di giocare comunque il pallone all’indietro”.