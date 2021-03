Pastore: “Caressa e Sky stanno abusando della nostra pazienza. Avete sentito cosa hanno detto? Fallo criminale su Osimhen nessuno ne parla”

Rosario Pastore, firma storica del giornalismo napoletano, evidenzia come a livello nazionale, per Napoli e il Napoli ci siano sempre due pesi e due misure.

L’ex direttore dell’edizione napoletana della Gazzetta dello sport, sul proprio profilo facebook ha criticato il comportamento di Caressa e dei suoi ospiti, in relazione al fallo di Ronaldo su Cragno e all’episodio Bakayoko-Hernandez.

Una sola, semplicissima domanda (e chiedo scusa a Cicerone per il plagio): usque tandem, Sky, abutere patientia nostra? Fino a che punto, Sky, abuserai della nostra pazienza?

Ieri abbiamo visto il fallaccio criminale di CR7 su Cragno ma sull’episodio, in seguito, è calato da parte dei cosiddetti opinionisti dell’emittente il silenzio più assordante.

In serata, invece, il “fattaccio” dello sfioramento di Bakayoko ai dannni del Premio Oscar Hernandez (meritevole di ammonizione per simulazione e poi di cartellino rosso diretto per l’intervento da codice penale su Osimehn) è stato sviscerato in ogni suo aspetto, fotogramma per fotogramma.

Nessun dubbio da parte del “club dei 6”, capeggiato da Caressa: tutti concordi a dire che quello era rigore sacrosanto.

Fra i più feroci, Sandro Piccinini, collega da Premio Poulitzer, seguito a ruota da tutti gli altri. Ancora una volta si è notata l’assoluta assenza di uno che, sia pure tiepidamente, portasse avanti le ragioni del Napoli, così come, in genere, di qualsiasi altro club meridionale.