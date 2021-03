Casarin: “Milan-Napoli non era rigore su Theo Hernandez. Bravo Pasqua. Basta al solito rigorino”

Il Napoli ha battuto il Milan a San Siro, la partita è stata caratterizzata da alcune polemiche in seguito al mancato rigore concesso dall’arbitro Pasqua per un presunto fallo di Bakayoko su Hernandez. Il Var Mazzoleni chiama al monitor l’arbitro Pasqua che, dopo aver rivisto le immagini, conferma la propria decisione.

A fine gara il portiere del Milan Donnarumma si è scagliato contro la panchina del Napoli.

Paolo Casarin ex arbitro internazionale e attuale moviolista per il Corriere della Sera ha analizzato l’episodio Bakayoko-Hernandez non sanzionato dall’arbitro Pasqua con il calcio di rigore a favore dei rossoneri.

Serie A con molti gol, ben oltre i 3 per gara, compresi 6 rigori assegnati senza errori. Tanti gol delle grandi squadre ma anche delle formazioni di bassa classifica. Questo per sottolineare che sono i giocatori con la loro tecnica e gli allenatori con la capacità di formare le squadre a promuovere un calcio con tanti gol. Inutile modificare le regole, come per i falli di mano improvvisamente apparsi e altrettanto velocemente cancellati, per gonfiare di gol le partite di calcio. Con la Var a disposizione le partite di ieri sono apparse prive di grandi problemi tecnici. In Milan Napoli condivido la decisione di Pasqua che non concede il solito «rigorino» per l’intervento di Bakayoko su Theo Hernandez.