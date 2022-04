Atalanta-Napoli: tre azzurri bocciati da Repubblica

Il Napoli vince con l’Atalanta ma non tutti hanno fornito una grandissima prestazione, nonostante la vittoria netta per 3-1. Secondo Repubblica, ci sono tre calciatori del Napoli che hanno fornito una prestazione con sbavature. Ecco quanto scrive il quotidiano: “Confuso Koulibaly che comunque avvia il contropiede della vittoria, stanchi Zielinski e Anguissa tornati dalle qualificazioni mondiali. Con Lozano andranno in Qatar. Ma da domenica sono chiamati a lottare per lo scudetto. Nessuno si distragga, niente che valga di più nelle loro carriere“.

Quello più in difficoltà è stato sicuramente Zielinski, seguito come un’ombra da De Roon non è mai riuscito a liberarsi della sua marcatura. Il polacco però ha dovuto fare tanto, tantissimo, lavoro sporco per contenere il centrocampo dell’Atalanta ed il sacrificio gli va riconosciuto. Difficile dare un giudizio negativo a Koulibaly, che ha sicuramente commesso un paio di sbavature in fase di appoggio e di disimpegno, ma molto spesso ha salvato la situazione ed ha innescato il contropiede del 3-1 del Napoli con un’apertura di sinistro sontuosa. Stessa cosa si può dire di Anguissa, che non sarà stato brillante come al solito, ma ha lotta e spesso è stato importante nelle chiusure sulle avanzate degli uomini di Gasperini che ha contestato la vittoria del Napoli a fine partita.