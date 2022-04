Corriere avverte: Corsa scudetto, il Napoli cade sempre sul finale

Il Napoli è in piena corsa per vincere lo scudetto, lotta con Milan e Inter ma si teme che gli azzurri possano crollare a fine stagione. I fantasmi del passato ritornano, perché quell’annata con Maurizio Sarri, quella dei 91 punti senza vincere il titolo fa ancora male. Si, dopo quattro anni la ferita ancora sanguina. Perché in quel momento tanti, tantissimi, tifosi azzurri avevano creduto di poter vincere di nuovo lo scudetto dopo gli anni di Maradona. Ora il Napoli è di nuovo in corsa per il titolo, ma gli azzurri sembrano aver acquisito una nuova consapevolezza. La vittoria con l’Atalanta ha dimostrato questa crescita mentale, come spiegato anche da Spalletti.

Scudetto Napoli

Corriere dello Sport nell’edizione di oggi però avverte: “Lo scudetto è un fantasma che da sempre accende e inquieta i sogni del Napoli. Appare e svanisce come un’illusione. Spalletti fa bene a fare professione di verità, quando dice “non possiamo più tirarci indietro”.

Pur sapendo che ogni qualvolta gli azzurri hanno imboccato l’ultimo miglio, sono franati rovinosamente. Ma non è con l’ipocrisia che si salta l’ostacolo. A sette giornate dalla fine, il Napoli è la squadra che ha più numeri, più condizione, più equilibrio tattico. Se finalmente potesse contare su quel carattere che fin qui è mancato nei momenti cruciali, la volata vincente sarebbe alla sua portata“.