Spalletti, parole da brividi sullo scudetto: La reazione dei napoletani è da applausi

Atalanta-Napoli, le parole di Spalletti: “ci giochiamo la felicità di un popolo” hanno fatto il giro del web, molti i commenti dei napoletani.

Luciano Spalletti ha parlato dopo Atalanta-Napoli, il tecnico tiene alta la barra della concentrazione nei suoi ragazzi e lancia un messaggio al popolo napoletano.

“C’è ancora molta strada da fare. Purtroppo ci sono ancora delle sconfitte in casa che mi bruciano. Ma ora andiamo avanti, ci siamo stabilizzati. Finalmente riusciamo a fare certe scelte importanti durante la partita, ma non dobbiamo dimenticare gli errori commessi. Ora sono tutti molto più presenti e compatti. I giocatori hanno capito che si stanno giocando la felicità di un popolo intero, che meriterebbe questa vittoria“.

Le parole di Spalletti dopo la vittoria del Napoli contro l’Atalanta sono state accolte in maniera entusiasta dai tifosi del Napoli che sui social hanno voluto rispondere e ringraziare il tecnico:

“Il Napoli di Spalletti con tutti i suoi limiti e le difficoltà riscontrate in questa stagione ha una qualità, che è ormai sotto gli occhi di tutti: è una squadra che ci crede, ci crede anche più della piazza. Il vero valore aggiunto dell’allenatore è qui…”.

“Bravissimi ragazzi. Bravissimo Spalletti. Oggi contavano i 3 punti. Prima mandata per il posto Champions chiusa Ora non ci poniamo limiti: Battaglia sino al termine”.

“Arbitro vedi che Spalletti non stava protestando ti stava solo segnalando che nel gioco del calcio se a buttarla fuori è uno dell’Atalanta la rimessa è del Napoli”.

“Dopo Spalletti, anche Juan Jesus svernicia la Gazzetta. Ma il prode giornalista domani scriverà un altro articolo di merda col benestare del suo direttore”.

“Luciano Spalletti che, con i cambi, manda calorosi saluti al vicino Gasperini”.

“Il merito di Spalletti è di valorizzare tutti. Non ha mai cercato l’alibi delle assenze, anche quando eravamo in emergenza vera. Fa sentire importanti tutti gli 11 che vanno in campo,in quel momento non sono riserve. Questo è un Sig.Allenatore”.

“Ancora un articolo basato sui “se”, “dovrebbe”, “forse”…Ancora con l’intento di destabilizzare attraverso turpi mistificazioni. Evidentemente, quanto detto da Spalletti, non è bastato. Non avrebbe dovuto dire:”Napoli vi ha sgamato” ma “Napoli vi ha schifato”.

“Lucianone vi ha appoggiato delicatamente la sacca scrotale in testa”.

“Ancora una volta il Napoli.vince nonostante assenze importanti. Questo miracolo si chiama Luciano Spalletti, che ancora una volta non si nasconde: “Per lo scudetto ci siamo anche noi”.

Questi alcuni dei commenti che si possono leggere sui social