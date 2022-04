Tifosi del Napoli zittiscono i bergamaschi: festa grande con i giocatori – VIDEO

Atalanta-Napoli i tifosi azzurri festeggiano al termine del match che ha visto gli azzurri vincere per 3-1, grande festa con i giocatori. Al termine del match esplode la festa al Gewiss Stadium di Bergamo, con i giocatori che festeggiano sotto la curva del settore ospiti, piena di tifosi napoletani. Gli ultras hanno continuato a sostenere il Napoli per tutta la gara, cantando e applaudendo i propri beniamini.

Una grande festa ai tre gol del Napoli, con la gioia che è esplosa a fine partita con un abbraccio virtuale ed i giocatori che hanno festeggiato sotto la curva.

Atalanta – Napoli (03/04/2022) Curva A on tour! 💙👊🏻 pic.twitter.com/hJhSQ5N565 — No Context Napoli (@NoContextNap2) April 3, 2022

Spalletti al termine di Atalanta-Napoli, ha ricordato i tifosi dicendo che “i giocatori hanno una consapevolezza maggiore. Sanno che possono far contenti un popolo intero“. L’urlo degli ultras a fine partita è stato liberatorio, così come la festa che si è scatenata mentre i giocatori erano ancora sul terreno di gioco. Il Napoli resta in corsa per lo scudetto, anche se Gasperini ha detto che gli azzurri hanno vinto “solo grazie agli episodi”. Il supporto dei tifosi è stato fondamentale anche in questa trasferta, molto spesso i cori dei tifosi del Napoli hanno quasi ammutolito quelli dei tifosi dell’Atalanta.