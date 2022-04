Gasperini rosica: “Napoli favorito solo dagli episodi. Siamo riusciti sempre a metterli in grande difficoltà”

Gian Piero Gasperini mastica amaro dopo la sconfitta dell’Atalanta contro il Napoli, secondo l’allenatore gli “episodi hanno deciso il match“. L’allenatore dei bergamaschi analizza la sconfitta della sua squadra che si allontana sempre di più dalla zona Champions League: “Il Napoli è stato bravo a chiudere, gestendo in maniera perfetta il contro piede del 3-1 con gol di Elmas. Ma queste partite sono così, se non riesci a pareggiare poi ci si espone al contropiede avversario“.

Secondo Gasperini il Napoli “è andato col doppio vantaggio negli spogliatoi in maniera totalmente immeritata. Noi siamo stati bravi a riaprirla ma non è bastata“.

I bergamaschi hanno protestato moltissimo sul rigore concesso da Di Bello al Napoli, ma Gasperini lamenta anche un altro fattore: “La partita è stata decisa solamente dagli episodi. Noi abbiamo messo in difficoltà il Napoli in maniera netta e non era affatto semplice”. Gasperini lamenta anche le assenze: “Non avere Zapata e Muriel non al meglio ci ha penalizzato. Anche l’assenza di Demiral è pesata“. Peccato che dimentica che al Napoli di Spalletti, mancavano sei giocatori di cui tre titolari: Di Lorenzo, Osimhen e Rrahmani. Ma Spalletti trovato un grande Zanoli, oltre che il ritorno al gol degli esterni che può pesare tantissimo nella corsa scudetto.