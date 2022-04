Spalletti: “Napoli non ci tiriamo indietro, vogliamo vincere. Lobotka come Borja Valero. Benissimo Zanoli e Mario Rui”

Luciano Spalletti esalta il Napoli dopo la vittoria con l’Atalanta: “Bravi a reagire dopo il gol, Zanoli e Mario rui grande prestazione“. Il tecnico del Napoli a Dazn mette in risalto l’atteggiamento della sua squadra che è stata “molto brava a impostare la partita. Siamo riusciti ad uscire da situazioni difficili in grande stile. Sappiamo di non poter commettere più errori fino alla fine del campionato, anche perché non possiamo più tirarci indietro. Dobbiamo fare di tutto per vincere tutte le partite che ci restano da giocare”.

Sull’analisi tattica di Atalanta-Napoli, Spalletti ha detto: “Era una partita molto difficile. Non potevamo lanciare lungo perché in termini di fisicità loro erano più forti. Sono stati molto bravi i due terzini: Mario Rui e Zanoli a fare delle ottime cose. Zanoli sul primo gol ha fatto una bellissima percussione. Il rientro dell’Atalanta sul 2-0 per noi ci sta, è naturale, ma noi abbiamo risposto con carattere. Invece di intimorirci abbiamo continuato a giocare senza paura, riuscendo anche a segnare il terzo gol con Elmas. il nostro atteggiamento è stato premiato“.

Napoli e lo scudetto

Spalletti non parla direttamente di scudetto ma non vuole tirarsi indietro. Secondo il tecnico “c’è ancora molta strada da fare. Purtroppo ci sono ancora delle sconfitte in casa che mi bruciano. Ma ora andiamo avanti, ci siamo stabilizzati. Finalmente riusciamo a fare certe scelte importanti durante la partita, ma non dobbiamo dimenticare gli errori commessi. Ora sono tutti molto più presenti e compatti. I giocatori hanno capito che si stanno giocando la felicità di un popolo intero, che meriterebbe questa vittoria“.

Spalletti ha spiegato che sui calci di punizione sono sempre “Insigne e Mario Rui a chiamare lo schema. Sono stati bravi a prendere sul tempo gli avversari, così come è stato bravo Politano a lanciarsi nello spazio ed incrociare il tiro al volo. Insigne poi ha fatto un assist fantastico, oltre che un grandissimo gol. Lobotka? Fa giocate simili a Borja Valero, ma lui ha più forza fisica. Riesce a invertire la corsa e questo è difficilissimo. Ha passo e forza fisica. Quando è tutto chiuso dare palla a lui è importante per uscire da situazioni pericolose“.