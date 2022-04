Insigne indica la strada: “Napoli, crediamo nello scudetto. Ecco a chi ho dedicato il gol”

Lorenzo Insigne ha segnato un gol e fornito un assist durante Atalanta-Napoli: “Crediamo nello scudetto” ha detto al termine del match. Chi pensava di trovare un Insigne scarico dopo la mancata qualificazione ai Mondiali dell’Italia, si è dovuto ricredere. Il capitano del Napoli ha risposto presente in una partita davvero difficile. Insigne ha segnato il calcio di rigore concesso da Di Bello, dopo che il richiamo al Var. Ma ha anche fornito l’assist per il 2-0 di Matteo Politano. Tre gol del Napoli in tutto, con un Insigne sempre protagonista fino a quando è rimasto in campo. Nel secondo tempo è stato sostituto anche perché non era al meglio della condizione fisica.

Al termine di Atalanta-Napoli, Insigne ha detto: “Quelli presi contro l’Atalanta sono tre punti veramente pensati. Dobbiamo pensare sempre una partita per volta. Godiamoci la vittoria e da domani si torna a lavoro. Ci sono ancora sette partite e dobbiamo soffrire fino alla fine. Italia? Dispiace per la mancata qualificazione ai Mondiali, chiedo scusa a tutti i tifosi, ma purtroppo è andata così”.

Insigne ha anche spiegato a chi ha dedicato il gol siglato con l’Atalanta: “Domani è il compleanno di mi figlio più grande. Mi aveva chiesto di segnare e dio gli ho dedicato la rete“. Sul Napoli da scudetto ha aggiunto: “Ci siamo sempre creduto. Continueremo a farlo fino alla fine“.