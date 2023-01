Alvino: “Mario Rui, il suo gesto reliquia da venerare”

Carlo Alvino celebra Mario Rui, difensore del Napoli che è stato decisivo sul gol del 4-1 di Osimhen con la Juve.

La seconda rete messa a segno da Osimhen contro la Juventus è valso il momentaneo 4-1 del Napoli sui bianconeri. Una palla che Kvaratskhelia aveva dato per persa, anzi aveva anche alzato la mano per chiamare il calcio d’angolo, è stata invece recuperata dal difensore juventino. Ma Bremer non aveva fatto i conti con Mario Rui, arrivato come un fulmine a pressare il giocatore avversario, all’altezza della sua area di rigore, così da mettere alle corde la squadra di Allegri.

Quella forza di volontà di Mario Rui ha permesso al Napoli di recuperare il pallone, a Kvaratskhelia di pennellare il cross per Osimhen che con un movimento favoloso ha segnato la sua doppietta personale.

A celebrare Mario Rui ci pensa anche Carlo Alvino, che sui social scrive: “Buona domenica con il potere terapeutico di Mario Rui, il recupero di questo pallone sul quarto gol è una reliquia da venerare“.