Zuliani Scatena la Polemica: “Due Rigori Negati alla Juve”

Claudio Zuliani, solleva polemiche con i suoi commenti su Twitter riguardo ai rigori negati alla Juventus nel match contro il Bologna.

Il pareggio 1-1 tra Juventus e Bologna ha acceso i riflettori sulle decisioni arbitrali, in particolare sul rigore non concesso al Bologna per un fallo di Iling su Ndoye. Tuttavia, il giornalista di fede juventina, Claudio Zuliani ha preso una posizione controcorrente su Twitter, sostenendo che anche la Juventus è stata vittima di decisioni arbitrali discutibili.

“Caccia al Ladro” sui Social

Zuliani ha espresso il suo disappunto con un tweet incisivo: “Cominciamo bene con Chiesa affossato in area e nulla fischiato. Ma dai cosa mi annulli Var dai che il portiere del Bologna non si lamenta. Mi pare di capire che dei due rigori che mancano alla Juventus non se ne parla perché non ci lamentiamo mentre di quello possibile per il Bologna è già cominciata la caccia al ladro siete prevedibili e patetici”.

Reazioni dei Tifosi

Le parole di Zuliani hanno generato un’ondata di commenti sui social media, soprattutto da parte dei tifosi della Juventus. “C’erano due rigori a favore della Juve, ma di questo nessuno ne parla perché fa comodo”, ha commentato un utente. Un altro tifoso ha aggiunto: “Non se ne parla anche perché noi tifosi siamo i primi a cercare problemi nella rosa o nel sistema di gioco, più che i due rigori la cosa clamorosa a mio avviso è il gol annullato al 4′ della ripresa, emblematico è che Skorupski neanche protesti per la visuale”.

Zuliani difende l’indifendibile

La polemica sui rigori negati alla Juventus continua a far discutere, e le parole di Zuliani hanno aggiunto ulteriore benzina sul fuoco. Resta da vedere se questo dibattito avrà un impatto sulle prossime partite della Serie A o se rimarrà confinato ai social media e ai talk show sportivi.