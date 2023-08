Napoli Invincibile: Osimhen e Di Lorenzo asfaltano il Sassuolo, Azzurri Inarrestabili

Il Napoli conquista la seconda vittoria in due giornate di Serie A, battendo il Sassuolo 2-0 grazie ai gol di Osimhen e Di Lorenzo.

CALCIO NAPOLI. Dopo la vittoria esterna contro il Frosinone, il Napoli continua la sua marcia in Serie A con un altro successo, questa volta in casa contro il Sassuolo. La squadra di Rudi Garcia ha dominato la partita dall’inizio alla fine, concludendo con un meritato 2-0.

Primo Tempo: Osimhen Sblocca il Match

Il Napoli ha iniziato la partita con grande intensità, e già dopo 16 minuti è riuscito a sbloccare il risultato. Osimhen ha trasformato un rigore concesso dall’arbitro Giua per un fallo su Politano, spiazzando il portiere avversario Consigli.

Secondo Tempo: Di Lorenzo Sigilla la Vittoria

Nel secondo tempo, il Sassuolo ha cercato di reagire, ma l’espulsione di Maxime Lopez ha complicato ulteriormente i piani della squadra emiliana. Di Lorenzo ha poi raddoppiato per il Napoli, concludendo un’azione avviata dal neoentrato Kvaratskhelia.

Tabellino e Voti

Marcatori: 16′ rig. Osimhen, 64′ Di Lorenzo

NAPOLI (4-3-3): Meret 6; Di Lorenzo 7,5, Rrahmani 6,5, Juan Jesus 6, Olivera 6; Anguissa 6,5, Lobotka 6,5, Zielinski 7; Politano 6,5, Osimhen 7,5, Raspadori 5,5.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli 6,5; Toljan 5,5, Erlic 5,5, Tressoldi 5, Vina 5; Boloca 5, Maxime Lopez 5, Matheus Henrique 6; Bajrami 5, Pinamonti 5, Laurientè 5,5.

Arbitro: Giua

Ammoniti: Tressoldi (S)

Espulsi: 51′ Maxime Lopez (S) per proteste

Note: al 60′ Raspadori (N) sbaglia un rigore

Il Napoli Conferma la Sua Forma

Con questa vittoria, il Napoli sale a 6 punti in classifica e conferma il suo ottimo inizio di stagione. La squadra di Garcia sembra in grande forma e pronta a lottare per gli obiettivi più ambiziosi.