Napoli-Sassuolo, Rudi Garcia: ‘Kvaratskhelia è l’Asso nella Manica per il Secondo Tempo”

Prima della sfida tra Napoli e Sassuolo, l’allenatore del Napoli, Rudi Garcia, parla delle condizioni di Kvaratskhelia e dell’effetto Maradona sul team.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Nella vigilia della partita tra Napoli e Sassuolo, valida per la seconda giornata di Serie A, l’allenatore del Napoli, Rudi Garcia, ha rilasciato alcune dichiarazioni interessanti ai microfoni di DAZN. Il focus è stato principalmente sulle condizioni fisiche di Khvicha Kvaratskhelia, l’attaccante georgiano che ha recentemente avuto problemi al ginocchio.

Kvaratskhelia: L’Asso nella Manica

“Spero di recuperare Kvaratskhelia, ha avuto qualche problema dopo la preparazione per un colpo al ginocchio. Ha giocato pochi minuti in questi due ritiri ed è mancato per 12 giorni di allenamento,” ha detto Garcia. L’allenatore ha poi aggiunto che il giocatore “non può giocare tutta la partita e preferisco di mandarlo in campo nel secondo tempo per fare la differenza. È un giocatore eccezionale ed è una vera gioia averlo con noi alla seconda giornata.”

L’Effetto Maradona

Parlando dell’atmosfera che si respira allo Stadio Diego Armando Maradona, Garcia ha dichiarato: “Lo stadio si chiamava San Paolo quando ero avversario e oggi Maradona, già fa un effetto diverso. Vogliamo essere padroni in casa nostra e vedo la squadra stramotivata.”

Queste parole di Garcia non fanno che aumentare l’attesa per una partita che si preannuncia come uno degli incontri più interessanti della giornata. Con Kvaratskhelia pronto a fare la differenza nel secondo tempo e l’effetto Maradona a galvanizzare la squadra, il Napoli sembra più che mai pronto a dare spettacolo.