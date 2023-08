Di Lorenzo Ottimista Dopo Vittoria sul Sassuolo: “Presupposti per una Bella Stagione”

Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, esprime ottimismo per la stagione a seguito della vittoria per 2-0 contro il Sassuolo.

Calcio Napoli. Il Napoli ha ottenuto una convincente vittoria per 2-0 contro il Sassuolo, e il capitano Giovanni Di Lorenzo è intervenuto ai microfoni di DAZN per condividere le sue impressioni sulla partita e sullo stato della squadra.

“Abbiamo Gestito Bene la Palla”

“Siamo maturati tanto già dall’anno scorso, contro il Sassuolo si sa che sono partite difficili ma abbiamo fatto una buona gara, abbiamo gestito bene la palla”, ha dichiarato Di Lorenzo. Il capitano ha sottolineato l’importanza di questa vittoria, soprattutto perché è stata ottenuta davanti ai tifosi del Napoli: “Siamo contenti di aver fatto questa prima vittoria davanti ai nostri tifosi”.

Tattiche e Ruolo Offensivo

Di Lorenzo ha anche parlato della sua collaborazione in campo con Politano: “Proviamo questi movimenti sempre io e Politano per non dare punti di riferimento agli avversari. Tutti siamo contenti di aver giocato bene e di aver portato a casa questa vittoria”. Riguardo al suo ruolo più offensivo, ha aggiunto: “Cerco di mettermi in una posizione per dar fastidio all’avversario, penso che abbiamo fatto una buona partita da squadra”.

Ottimismo per la Stagione

“Siamo partiti forte rispetto all’ultima a Frosinone, ci sono tutti i presupposti per fare una bella stagione”, ha concluso il capitano azzurro, alimentando l’ottimismo tra i tifosi e gli addetti ai lavori.

Conclusione

Le parole di Giovanni Di Lorenzo riflettono un clima di fiducia e ottimismo nel Napoli. Dopo una vittoria significativa contro il Sassuolo, sembra che la squadra sia sulla giusta strada per affrontare una stagione promettente in Serie A.