LIVE: Napoli-Sassuolo, Il Debutto al ‘Maradona’ da Campioni d’Italia. Probabili formazioni e diretta streaming

Le probabili formazioni, orari e dove guardare in diretta streaming la partita Napoli-Sassuolo sfida della seconda giornata di Serie A.

La seconda giornata di Serie A vede il Napoli fare il suo debutto casalingo al ‘Maradona’, affrontando il Sassuolo. Dopo una vittoria convincente per 3-1 sul campo del Frosinone, gli azzurri sono pronti a dare spettacolo davanti ai propri tifosi. Il Sassuolo, invece, cerca di rimettersi in carreggiata dopo una sconfitta per 0-2 contro l’Atalanta.

Probabili Formazioni Napoli-Sassuolo

L’allenatore del Napoli, Garcia, potrebbe contare sui recuperi di Anguissa e Kvaratskhelia, mentre Mario Rui è in lizza per una maglia da titolare a sinistra. Juan Jesus è confermato in difesa, e Raspadori potrebbe trovare spazio a destra in attacco. Demme e Gaetano non sono stati convocati.

Per il Sassuolo, Berardi è ancora fuori, lasciando spazio a Defrel a destra. Bajrami e Laurientè supporteranno Pinamonti in attacco.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Garcia.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Viti, Vina; Lopez, Henrique; Defrel, Bajrami, Laurienté; Pinamonti. All. Dionisi.

Orario e Dove Vedere Napoli-Sassuolo

La partita si giocherà domenica 27 agosto 2023 allo Stadio Maradona, con calcio d’inizio fissato per le ore 20.45. Il match sarà trasmesso in diretta e in esclusiva su DAZN. Per seguire la partita, sarà necessario abbonarsi a DAZN e scaricare l’app su vari dispositivi, inclusi smart TV, console come Xbox e PlayStation, o altri dispositivi come Amazon Fire TV Stick, TIMVISION Box e Google Chromecast.

Napoli-Sassuolo in Diretta Streaming

La partita sarà disponibile in diretta streaming su DAZN. Basta scaricare l’app su dispositivi mobili o accedere al sito ufficiale tramite PC o notebook.

Telecronista e Seconda Voce

La partita tra Napoli e Sassuolo sarà raccontata su DAZN da Pierluigi Pardo, affiancato in telecronaca da Dario Marcolin.