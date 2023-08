Frosinone, Daspo per i codardi che hanno aggredito i tifosi del Napoli

Due tifosi del Frosinone sono stati identificati e puniti per gli attacchi vigliacchi contro i tifosi del Napoli.

CALCIO NAPOLI. La vigliaccheria ha mostrato il suo volto più brutto a Frosinone. La Polizia ha identificato e sanzionato con il daspo due codardi tifosi del Frosinone responsabili insieme ad altre persone delle vili aggressioni ai danni di alcuni supporters del Napoli dopo la partita di Serie A della scorsa settimana. Si tratta di un 43enne di Ceccano e di un 42enne di Veroli, il gruppo si era accanito contro tifosi isolati e indifesi.

Un Atto di Vigliaccheria

Per i due violenti ultras è scattato un daspo di 5 anni, con divieto d’accesso allo stadio e obbligo di firma in questura durante le gare. Gli atti sono stati trasmessi in Procura, con le accuse di rapina, lesioni e violenza privata.

I fatti risalgono al post-partita di Frosinone-Napoli. I due, spalleggiati da un nutrito gruppo di tifosi del Frosinone, con atteggiamento vigliacco, hanno prima accerchiato e aggredito un 19enne tifoso azzurro, obbligandolo a togliersi la maglia e colpendolo al volto. Poco dopo analoga violenza su un altro ragazzo, reo di difendere alcune donne napoletane.

Sanzioni Immediate

Il questore Domenico Condello ha agito rapidamente, imponendo 5 anni di divieto d’ingresso a qualunque manifestazione sportiva e l’obbligo di presentarsi in caserma per firmare un registro durante le partite. Le indagini continuano per individuare altri complici.