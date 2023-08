Ziliani: VAR e Arbitraggio nel Calcio Italiano: Una Farsa Continua

Paolo Ziliani critica le incongruenze tra le promesse dell’AIA e le decisioni arbitrali sul campo, mettendo in luce la farsa continua del VAR nel calcio italiano.

Il noto giornalista Paolo Ziliani ha recentemente sollevato questioni critiche riguardanti l’arbitraggio e l’uso del VAR nel calcio italiano. In un articolo dettagliato, Ziliani mette in luce le incongruenze tra le promesse fatte dall’AIA e le decisioni effettive prese in campo, sollevando interrogativi sulla trasparenza e l’equità nel sistema arbitrale italiano.

Promesse e Realtà secondo Ziliani

Paolo Ziliani sottolinea come, nonostante le promesse di “europeizzare” l’arbitraggio fatte da Gianluca Rocchi, designatore arbitrale dell’AIA, la realtà sul campo racconta una storia diversa. Ziliani critica il fatto che il VAR, invece di correggere gli errori degli arbitri, sembra spesso indurli a commetterne di nuovi.

Il Caso Milan-Torino

Ziliani prende come esempio la recente partita Milan-Torino, in cui l’arbitro Mariani è stato richiamato dal VAR Valeri per assegnare due rigori a favore del Milan. Valeri è lo stesso uomo che era al VAR durante la partita-scandalo Inter-Juventus del 2018, un altro caso di decisioni arbitrali discutibili che Ziliani non esita a criticare.

Altri Casi Evidenti

Non è solo Milan-Torino a sollevare domande, secondo Ziliani. In Frosinone-Napoli, l’arbitro Marcenaro ha concesso un rigore inesistente al Frosinone, senza alcuna obiezione da parte del VAR Di Paolo. Analogamente, in Udinese-Juventus, l’arbitro Rapuano ha concesso un rigore altrettanto discutibile alla Juventus, senza che il VAR Mazzoleni intervenisse. Per Ziliani, questi sono esempi lampanti di come il sistema attuale sia fallato.

La Domanda Rimane

Se l’obiettivo è davvero quello di “europeizzare” l’arbitraggio italiano, perché queste decisioni continuano a verificarsi? Ziliani sottolinea che Rocchi ha promesso di rendere pubblici gli audio tra gli arbitri e il VAR e chiede che queste promesse siano mantenute.

Il pubblico merita di sapere la verità

Mentre il dibattito sull’efficacia e l’equità del VAR nel calcio italiano continua a infiammare gli animi, una cosa è certa secondo Paolo Ziliani: la trasparenza e la coerenza sono più necessarie che mai. La palla è ora nel campo dell’AIA: è tempo di agire, e Ziliani insiste che il pubblico merita di sapere la verità.