Di Marzio: “Napoli se parte Lozano un protagonista del Genoa in Serie B”

Il Napoli può cedere Hirving Lozano, al suo posto può arrivare Albert Gudmudsson centrocampista offensivo del Genoa.

L’ultima notizia di calciomercato per il Napoli viene lanciata dall’esperto di Sky, Gianluca Di Marzio. Il giornalista attraverso il suo sito ufficiale conferma l’offerta fatt dal Psv al Napoli per Lozano. De Laurentiis deve decidere se accettare i 10 milioni di euro più 5 di bonus offerto dalla società olandese, oppure se attendere un rilancio.

“Nel caso in cui la trattativa per la cessione del messicano dovesse concretizzarsi, il Napoli potrebbe fare un tentativo per Albert Gudmundsson, centrocampista offensivo del Genoa protagonista nell’ultima stagione di Serie B. In ogni caso l’affare non risulterebbe affatto semplice” scrive Di Marzio.