Cassano a Bobo TV: ‘De Laurentiis e il Calcio Sono il Bianco e il Nero. Ha fatto una schifezza che…”

Antonio Cassano non ha peli sulla lingua quando si tratta di Aurelio De Laurentiis. Nella sua recente apparizione su Bobo TV, l’ex calciatore ha criticato aspramente il presidente del Napoli. Scopri cosa ha detto.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Durante l’ultima puntata di Bobo TV, Antonio Cassano ha preso di mira Aurelio De Laurentiis, il presidente del Napoli, con una serie di dichiarazioni forti e dirette.

“De Laurentiis e il Calcio Sono il Bianco e il Nero”

Cassano, ex calciatore di squadre come Bari, Milan e Inter, ha espresso il suo disappunto per alcune delle decisioni prese da De Laurentiis. “Se parliamo di calcio, parliamo di calcio, ma se parliamo di De Laurentiis, lui e il calcio sono il bianco e il nero,” ha detto Cassano. “È un imprenditore fino a un certo punto. Vuole cambiare il calcio italiano? Non ci è riuscito nemmeno Berlusconi, che ha vinto 3 miliardi di roba e comandava il mondo intero.”

“Occhio, Quest’Anno”

Cassano ha poi lanciato un avvertimento a De Laurentiis riguardo alle aspettative per la stagione in corso. “Caro De Laurentiis, quest’anno occhio, perché come quando hai fatto la schifezza della festa da solo, se quest’anno non vinci, la gente non è stupida. È vero che metti i soldi, ma è con l’emozione e l’entusiasmo che la gente ti fa guadagnare il grano.”

“Bisogna Andare Dritti a Vincere”

L’ex calciatore ha concluso il suo intervento con un monito: “Quest’anno bisogna andare dritti a vincere, perché se non vinci, caro De Laurentiis, il calcio italiano non lo hai scoperto né lo cambi te!“