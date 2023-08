Rinnovo Kvaratskhelia: L’Agente a Napoli per Summit con De Laurentiis

L’agente di Khvicha Kvaratskhelia è arrivato a Napoli per discutere il rinnovo del contratto dell’attaccante con il presidente Aurelio De Laurentiis.

CALCIOMERCATO NAPOLI. L’attaccante sinistro del Napoli, Khvicha Kvaratskhelia, è pronto a tornare in campo contro il Sassuolo dopo aver saltato la prima giornata di campionato. Ma non è solo il ritorno in campo a tenere banco: è in arrivo un summit per discutere il rinnovo del suo contratto.

L’Agente di Kvaratskhelia a Napoli: Summit in Vista con De Laurentiis

Mamuka Jugeli, l’agente di Kvaratskhelia, è già arrivato a Napoli, come riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport. Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, tornerà in città oggi dopo un periodo di vacanza, e un incontro per discutere il rinnovo del contratto dell’attaccante è previsto a breve.

Il Nodo dell’Incontro: L’Ingaggio

Il nodo principale dell’incontro sarà il ritocco dell’ingaggio attuale di Kvaratskhelia, che ammonta a 1,4 milioni di euro a stagione fino al 2027. Le parti sono al lavoro per trovare un accordo che soddisfi entrambe.

Una Situazione Complessa

Nonostante Kvaratskhelia sia stato l’MVP dello scorso campionato di Serie A e sia uno dei giocatori più ambiti in Italia, la situazione non è semplice. Le richieste sono importanti, e De Laurentiis, consapevole del contratto quinquennale ancora in essere con l’attaccante, sa di avere il coltello dalla parte del manico.

Conclusione

Con quattro anni di contratto ancora da espletare, non c’è fretta per il Napoli. Tuttavia, il summit tra De Laurentiis e l’agente di Kvaratskhelia potrebbe fornire importanti indicazioni sul futuro dell’attaccante a Napoli. Il summit per il rinnovo del contratto di Kvaratskhelia è un evento chiave per il futuro del Napoli. Sarà interessante vedere come si sviluppa la situazione nelle prossime ore e giorni.