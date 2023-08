Napoli, rivoluzione a centrocampo: Da Zielinski a Gaetano. Ecco Cosa Sta Succedendo

Notizie sul calciomercato del Napoli, dal rinnovo di Zielinski alla cessione di Gaetano. Le mosse e le decisioni che stanno plasmando il centrocampo azzurro.

CALCIOMERCATO NAPOLI. Il calciomercato del Napoli è in piena effervescenza, soprattutto quando si tratta del centrocampo. Tra rinnovi, cessioni e trattative mancate, gli azzurri stanno vivendo giorni decisamente intensi. Ecco un punto dettagliato su ciò che sta accadendo.

Gaetano Diretto al Frosinone

La prima grande novità riguarda Gianluca Gaetano. Il giovane centrocampista azzurro è ormai destinato a un prestito secco al Frosinone. Questa mossa gli permetterà di accumulare più minuti in campo, un fattore cruciale per il suo sviluppo. Tuttavia, la sua partenza non libera uno spazio per Diego Demme, che rimarrà fuori rosa.

Demme Resta, Ma Fuori Rosa

Parlando di Demme, il tedesco sembrava destinato all’Hertha Berlino, ma la trattativa è saltata. Le ragioni sono legate a valutazioni personali sul rendimento del club. Questo significa che Demme, nonostante il “no” all’Hertha, rimarrà fuori rosa, complicando ulteriormente la situazione nel centrocampo del Napoli.

Zielinski: Il Rinnovo è Vicino

L’altro grande nome che sta facendo discutere è Piotr Zielinski. Il polacco è vicino al rinnovo del contratto con il Napoli, soprattutto dopo il mancato arrivo di Gabri Veiga. L’ex giocatore del Celta Vigo aveva suscitato grande interesse, ma alla fine ha optato per l’Arabia Saudita. Questo ha aperto le porte per il rinnovo di Zielinski, che sembra ora più vicino che mai a prolungare il suo “matrimonio” con gli azzurri.

Conclusioni

In sintesi, il centrocampo del Napoli è in una fase di grande cambiamento. Mentre alcuni giocatori come Gaetano si preparano a nuove avventure, altri come Demme rimangono in una sorta di limbo. E poi c’è Zielinski, la stella del centrocampo, che sembra destinata a brillare ancora per molto tempo in maglia azzurra.

Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti sul calciomercato del Napoli e sul futuro del suo centrocampo.