Gaetano al Frosinone: affare fatto! Arriva un centrocampista?

Gianluca Gaetano si trasferisce al Frosinone, club a cui il Napoli solo pochi giorni fa ha dato in prestito anche l’attaccante Cheddira.

Notizie Calcio Napoli – L’asse Napoli-Frosinone è caldissimo nelle ultime settimane. Tra queste due società c’è sempre stata grande sintonia. Il prestito di Zerbin, poi quello di Cheddira ed ora anche quello di Gaetano.

Ecco quanto scrive Corriere dello Sport su Gaetano in prestito al Frosinone: “Per il resto, il trasferimento di Diego Demme all’Hertha è saltato all’ultima curva: ha rifiutato. Il centrocampista tedesco, 31 anni e il contratto in scadenza nel 2024, è fuori rosa sin dalla vigilia della prima di campionato. A proposito della trasferta dello

Stirpe: Gianluca Gaetano andrà a giocare in prestito secco per una stagione con il Frosinone. Affare fatto“.

Con Gaetano al Frosinone, il Napoli perde un altro centrocampista, visto che anche un giocatore come Folorunsho è stato mandato in prestito. Senza l’acquisto di Gabri Veiga ci sarebbero sempre meno soluzioni per Garcia, a questo punto ci si chiede se il Napoli abbia veramente intenzione di andare ancora sul mercato dei centrocampisti, oppure deciderà di puntare su soluzioni interne come Demme e Raspadori adattato nel ruolo di mezzala.