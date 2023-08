Psv: offerta ufficiale per Lozano, De Laurentiis spara altissimo

Il Psv vuole Hirving Lozano, il giocatore piace moltissimo al club olandese che ha presentato un’offerta ufficiale da 10 milioni di euro al Napoli.

Notizie Calcio Napoli – Hirving Lozano ha un solo anno di contratto con la SSCN e non accetta il rinnovo. Praticamente è fuori dai progetti tecnico della società partenopea, che lo venderebbe volentieri. Ieri si è fatto avanti il Psv per Lozano, ma l’offerta non è gradita ad Aurelio De Laurentiis.

Ecco quanto scrive Corriere dello Sport: “La storia: il Psv ha provato ad affondare il colpo-Lozano, il grande ritorno in Olanda dopo quattro anni in azzurro, ma l’offerta confezionata dal club olandese non è stata

ritenuta sufficiente da De Laurentiis. Ovvero: 10 milioni più bonus, la proposta; oltre 20 milioni la risposta, la richiesta di Adl. Ieri Barry Whelan, il manager del Chucky, è anche stato a Napoli per discutere della questione“.

Gazzetta dello Sport, fa sapere che il calciatore sarebbe disponibile al trasferimento: “Il Psv Eindhoven ha presentato un’offerta da 10 milioni di euro per riprendersi Hirving Lozano, ceduto nell’estate del 2019 per 42 milioni dagli olandesi al Napoli. Il messicano sembra ben disposto ad accettare questo ritorno al futuro e a rimettersi in gioco in un ambiente dove si trova molto bene.

Per il Napoli l’offerta è ancora bassa, ma si sta discutendo per trovare una intesa con bonus ed eventuale percentuale sulla rivendita. Del resto oltre al fatto che anche 10 milioni costituirebbero una plusvalenza ce ne sarebbero altri 6 lordi risparmiati sullo stipendio“.